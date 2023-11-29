تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق منتدى جازان للاستثمار

جيزان- واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنطلق فعاليات “منتدى جازان للاستثمار 2023” اليوم الأربعاء بمدينة جيزان.

ورفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ على رعايته للمنتدى الذي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، منوهاً بما تجده المنطقة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ــ كغيرها من مناطق وطننا العزيز في شتى المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية والسياحية وغيرها. وأكد سموه أهمية المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، للتعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية. من جهته، أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، أن رعاية سمو ولي العهد – حفظه الله – للمنتدى، تأتي تأكيداً على ما توليه الحكومة الرشيدة من رعاية واهتمام بتنمية وتطوير جميع مناطق المملكة وخدمة المواطنين والمقيمين بها.

وشدد سمو نائب أمير منطقة جازان على أهمية المنتدي في التعريف بمنطقة جازان، وما تزخر به من مقومات وامكانات مادية وبشرية وما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة في المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية والتعدينية وغيرها، والاستفادة المثلى من المنتدى في جذب الاستثمارات المباشرة إلى المنطقة، والتواصل مع الجهات المعنية لزيادة تحسين بيئة العمل وايجاد شراكات إستراتيجية واستثمارية لنمو شامل وتنمية مستدامة بمنطقة جازان. ودعا الأمير محمد بن عبدالعزيز الله تعالى، أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على رعايته للمنتدى، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

مزايا اقتصادية ولوجستية بجازان

يتضمن “منتدى جازان للاستثمار 2023” جلسة حوارية بمشاركة عدد من الوزراء؛ لمناقشة موضوع التوجهات الإستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل؛ طبقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، واستعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.

ويهدف المنتدى للتعريف بدور الجهات المشاركة، وفي مقدمتها إمارة المنطقة والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، إلى التعريف بما تزخر به من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، وما تمتاز به من تنوع بيئي ومناخي، وجزر سياحية واعدة؛ منها جزر محافظة فرسان، إضافة للجانب التراثي، حيث تحتضن المنطقة آثاراً يرجع تاريخها إلى (8000) سنة قبل الميلاد، وكذا ما عرفت به من أهمية؛ كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة المتميزة بتنوع محاصيلها الزراعية.

كما سيشهد الملتقى تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة حول التحولات الهيكلية للمؤسسات العائلية ودورها في استدامة وجذب الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بمنطقة جازان من الاستثمار بمجالات التراث وتوسيع أعمالهم، وصندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ومشاريع تحقيق الاستدامة المالية، فضلًا عن دور الجمعيات التعاونية في دعم الاستثمار الجماعي في المنطقة.