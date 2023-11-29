انطلاق فعاليات مهرجان «الدخن» في محافظة المهد

البلاد ــ المدينة المنورة

تهتم المملكة بكل ما يتعلق بالأمن الغذائي وتعزيزه عبر الكثير، من البرامج، فضلاً عن تشجيع الأنماط الزراعية، وارشادر المزارعين وتعريفهم بالتقنيات الزراعية ، ومكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى تفعيل برامج البذور المحسنة ، وطرق الري، وفي هذا السياق ،تنطلق بمحافظة المهد اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان “الدخن” الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن احتفالات السنة الدولية للدخن 2023م، تحت شعار “إرثٌ غنيٌ لطاقة كاملة”.



ويشارك في المهرجان الذي تقام فعالياته أربعة أيام، عدة جهات حكومية، وأكثر من 36 مزارعاً من أبناء محافظة المهد، حيث يستعرض المهرجان أجود أنواع الدخن وأهم صناعاته التحويلية، لإبراز قيمته الغذائية والاقتصادية، ودوره في تنمية القطاع الزراعي، إلى جانب مشاركة الجمعيات الزراعية والأسر المنتجة، وتقديم المأكولات الشعبية المتنوعة التي يمثل الدخن فيها عنصرًا رئيسًا كالخواضة، ومعمول الدخن، والعريكة، والعصيدة، وغيرها من المأكولات التي تتميز بمذاقها الرائع، فضلًا عن فوائدها الغذائية العديدة.

ويشهد المهرجان إقامة ورش العمل في المجال الزراعي بمشاركة عددٍ من المختصين، تتضمن خدمات إرشادية في المجال الزراعي، و مسرحاً توعوياً، للطفل تُقدَّم فيه الشتلات الزراعية، والهدايا الرمزية للحضور، إضافة إلى عرض مزايا الدخن ورفع مستوى الوعي به.

وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز الوعي بمنتج الدخن، وفوائده الغذائية، وتطوير زراعته مستقبلًا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده، وتعزيز الصناعة التحويلية له، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من المناطق ذات الميز النسبية في الإنتاج، للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

ويمتاز الدخن بتحمل الظروف المناخية القاسية، ويسهم في تحسين التربة والنظم البيئية، وتعزيز التنوع البيئي، ويُزرع في مساحات واسعة غرب وجنوب غرب المملكة، في المنطقة الممتدة من المدينة المنورة شمالًا حتى الحدود الجنوبية للمملكة جنوبًا، وتنحصر زراعته في خمس مناطق هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.