الشباب يسيطر على ذهب التايكوندو.. والاتفاق بطل ببجي في الألعاب السعودية

– مواجهات نهائي الطائرة تشتعل غداً بالأهلي والهلال للرجال ،، والهلال والنصر للسيدات

– الأميرة دليّل تتوج الفائزات في السباحة

– واليوم السابع يكشف أبطال الرماية والألعاب الإلكترونية

– ديربي الرياض في منطقة المشجعين مجاناً

– 15 شهراً تقود الخواهر لذهب الأثقال…

الرياض – هاني البشر

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزات بمنافسات السباحة التي اختتمت اليوم الأربعاء في صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور باتيما ليسوتركول عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنى شهاب، عضو الاتحاد السعودي للسباحة.

حيث حصدت إيمان البارودي لاعبة نادي الفتح ذهبيتي سباقي 50 مترا حرة و50 مترا صدر، ونالت لاعبة الهلال حلا دياب ميداليتين فضيتين، فيما حصلت لاعبة الفتح كوثر البارودي على برونزيتين.

وفي فئة الشباب، أحرزت نادين عبدالله لاعبة الهلال ذهبية سباق 50 متر حرة، وحصلت مشاعل العايد لاعبة الاتفاق على الفضية، فيما حصدت هنا شحات لاعبة أكاديمية المرجان الأزرق على البرونزية.

وفي سباق 50 مترا صدر، نالت سلاف القمري لاعبة الشباب الميدالية الذهبية، تلتها مريم أحمد لاعبة أكاديمية أكوافالكون بالميدالية الفضية، فيما حصلت مشاعل العايد لاعبة الاتفاق على البرونزية.

6 ميداليات في ختام التسلق

انتزع نضال دقنه ذهبية فردي الرجال بمنافسات التسلق التي اختتمت مساء اليوم في منطقة الجمهور بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتوّج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، الفائزين حيث نال طاهر الحداد الفضية، وماتيو لارجو البرونزية، وأحرزت سارة القنيبط ذهبية فردي السيدات أمام رويده العروي التي نالت الفضية، وحصلت ليديا كربوفا على البرونزية.

اختتام منافسات الرماية

اختتمت صباح اليوم الأربعاء منافسات الرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، حيث سلّم صاحب السمو الملكي خالد بن بندر بن مساعد آل سعود نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، الميداليات للفائزين بمنافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للرجال، حيث حصد الميدالية الذهبية عطالله العنزي، فيما حصل محمد المالكي على الفضية، ونال سالم المطيري البرونزية.

الاتفاق بطل “ببجي”

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فريق نادي الاتفاق بالميدالية الذهبية لمنافسات الألعاب الإلكترونية والتي أقيمت منافساتها مساء أمس في المدينة الإعلامية السعودية “شماس”، بحضور أحمد البشري، نائب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ونال نادي الرياضات الإلكترونية الثلاثية الميدالية الفضية، فيما أحرز نادي كويست للرياضات الإلكترونية الميدالية البرونزية.

الشباب يسيطر على التايكوندو

اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات التايكوندو في الصالة الرياضية في جامعة الملك سعود، وتوّج العميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو الفائزين بالميداليات.

بعد أن حصد علي المبروك لاعب نادي الشباب الميدالية الذهبية لوزن فوق 80 كجم، تلاه لاعب نادي الفرع آرون كوك بالفضية، وأحرز ماجد السليم لاعب الاتحاد، فيما نال يثرب علي لاعب الفرع الميدالية البرونزية، كما فاز أحمد أبوغوش لاعب الشباب بذهبية وزن تحت 80 كجم، فيما نال فيصل علي لاعب أبها الفضية، وحقق محمد السويق لاعب الشباب ومحمد خياط لاعب الصقور ميداليتين برونزيتين.

وفي منافسات وزن تحت 68 كجم، حصد هشام دوخي لاعب الشباب الميدالية الذهبية، ونال ريان الطائفي لاعب الاتحاد الفضية، وأحرز عبدالباسط أبو طالب لاعب النهضة، وأحمد الخواهر لاعب السلام البرونزية. كما حصد رياض حمدي لاعب الشباب ذهبية وزن تحت 58 كجم، وحصل عبدالإله عسيري لاعب أبها على الفضية، وأحرز فهد السميح وعبدالمجيد بن مغيصيب لاعبا الشباب ميداليتين برونزيتين.

الأهلي والهلال في نهائي الطائرة

وصل فريقا الأهلي والهلال إلى نهائي منافسات الكرة الطائرة (رجال) الذي سيقام الساعة السابعة مساء غد الخميس في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ويسعى الأهلي للدفاع عن لقبه في دورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية، بعدما تخطى نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة الدور نصف النهائي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء، فيما وصل الهلال للنهائي بعد تجاوزه النصر اليوم في لقاء النصف النهائي بذات النتيجة.

سيدات الهلال والنصر يشعلن نهائي الطائرة

وتتواصل مواجهات الديربي في النهائي حيث يلتقي الهلال والنصر في نهائي الكرة الطائرة للسيدات عند الساعة 1.00 ظهر غد الخميس، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وكان الهلال قد وصل بعد فوزه على العنقاء، فيما تجاوز فريق النصر نظيره الاهلي.

برغوث يخطف ذهب الجمباز

اختتمت اليوم الأربعاء منافسات الجمباز لفئة الشباب، حيث توج سليمان الجاسر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، الفائزين في المنافسة، بعد أن نال اللاعب عمر برغوت ذهبية منافسات جميع الأجهزة، فيما حل لاعب الاتفاق خالد المزين في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصد لاعب الاتحاد فارس الحربي الميدالية البرونزية.

الألعاب السعودية تنقل ديربي الرياض

هُيأت منطقة المشجعين للزوار بثاً مباشراً لديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن دوري روشن للمحترفين، عبر الشاشات العملاقة داخل المنطقة بجوار صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وستستمع الجماهير بالفعاليات المصاحبة والأركان المتواجدة داخل المنطقة “مجاناً” ابتداء من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشر مساء، وسيحظى زوار منطقة المشجعين لدورة الألعاب السعودية بتجربة استثنائية، حيث توفر للجمهور منطقة خاصة بالتحديات الممتعة التي تتيح لهم تسجيل أرقاماً قياسية بالتعاون مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى ومنطقة الأنشطة المخصصة للأطفال، ومنصة “الدي جي” لإشعال حماس الزوار بالموسيقى والأغاني ، ومنطقة مخصصة بيع المأكولات والمشروبات، ويمكن للجماهير الحضور بشكل مجاني عبر حجز تذكرتهم المجانية عبر الموقع الالكتروني.

فاطمة تنتزع الذهب والبرونز في 15 شهر

خلال 15 شهر خططت وتدربت خلالها فاطمة الخواهر (22 عام) لاعبة نادي السلام، لتحصد الذهب والبرونز في رفع الأثقال في دورة الألعاب السعودية، بنسختيه الأولى والثانية، حيث نالت أمس الثلاثاء الميدالية الذهبية في وزن 59 كجم في منافسات لعبة، فيما حققت الميدالية البرونزية في النسخة الماضية تحت اشراف المدرب الوطني ونجم اللعبة السابق عباس القيصوم، بعد أن بدأت رحلة التدريب الشاق قبل انطلاق النسخة الماضية بثلاثة أشهر، وواصلت تدريباتها بعد الدورة السابقة مباشرة متغلبة على ظروف الوقت مابين الدراسة والعمل والتدريب المكثف لتحصد الذهب. الخواهر قالت عن الرفعة الأخيرة، كنت أعيش لحظات استثنائية، دفعتني إلى مزيد من الاصرار وعدم الاستسلام، والحصول على ما كنت اطمح اليه، وما تعبت من أجله خلال 15 شهرًا ماضية.. وتحقق الأمل وأسعدت عائلتي وكل من ساندني، والنادي الذي أنتمي إليه.

طموح مشاعل لا يتوقف

أكدت سباحة نادي الاتفاق مشاعل العايد أنها كانت تخطط لتحقيق الذهب في النسخة الثانية، إلا أنها حصلت على الفضة والبرونز وهي مقنعة بما حققت لا سيما انها نالت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب بنسختها الاولى مشيرة إلى عزمها تحقيق الذهب في دورة الألعاب السعودية المقبلة، وأشادت سباحة النخبة في الاتحاد السعودي التابع للمركز السعودي الأولمبي، بالسباقات الخاصة بالسيدات في دورة الألعاب السعودية، مؤكدة أنها شهدت تطوراً ملموساً عن النسخة الماضية وارتفاعاً في مستوى السبّاحات.