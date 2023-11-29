الرياضة الإسباني “ستيف كالزادا” رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لنادي الهلال

البلاد- الرياض أعلن مجلس إدارة الهلال تعيين الإسباني “ستيف كالزادا” رئيسًا تنفيذيًا للنادي خلفاً لعبد الله الجربوع، على أن يباشر أعماله مطلع شهر يناير 2024. يحمل “كالزادا” خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة؛ من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، حيث يعد واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين. وتزخر مسيرة “كالزادا” المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في نادي برشلونة عام 2002م، إلى أن تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ عام 2019. ويحمل “كالزادا” شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير إدارة الأعمال من كلية “ESADE” للأعمال في برشلونة، إسبانيا. هذا، وثمن مجلس الإدارة لعبدالله الجربوع جهوده المبذولة طيلة فترة عمله رئيسًا تنفيذيًا لـ “الهلال”، حيث يعد أحد الكفاءات التي خدمت الهلال لاعبًا وإداريًا وعضو مجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا، مشيرًا إلى أن “الجربوع” ساهم بكفاءته وإمكاناته الإدارية فيما وصل إليه الهلال، عبر تحقيق العديد من المنجزات والقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري، متمنيًا له التوفيق في مسيرته العملية.