5.7 مليار ريال لمشاريع تنموية في جدة

البلاد – جدة

رأَس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، بمقر أمانة محافظة جدة أمس، اجتماع المجلس بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في المجالات التنموية، فيما عرضت أمانة محافظة جدة من جهتها تقريراً عن عدد المشاريع التنموية بالمحافظة المعتمدة ضمن ميزانية العام 2023م بتكاليف تزيد عن 5.7 مليار ريال، التي تتضمن مشاريع لمعالجة ارتفاع منسوب المياه السطحية في الأحياء، واستكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، ومشاريع تنفيذ الطرق والإنارة في الأحياء، وكذلك مشاريع تنفيذ الحدائق ومشاريع تنفيذ عدد من الجسور لتحرير الحركة المرورية في المحاور الرئيسة، كما اطلع اعضاء المجلس على الأنظمة الإلكترونية في مركز التحكم التي تساهم في رفع كفاءة الأداء.

وأكد سمو محافظ جدة أهمية بذل الجهود كافة، والتعاون بين الجهات لضمان تقديم أفضل الخدمات التنموية والبلدية للمواطنين؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.