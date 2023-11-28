غدًا.. جدة تشهد انطلاق منافسات كأس أمريكا لليخوت لأول مرة

الرياض – هاني البشر
تنطلق غدًا بجدة منافسات سباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ (37) للمرة الأولى، الذي يستمر حتى 2 ديسمبر 2023، في نادي اليخوت بجدة، بمشاركة ستة فرق، وتحت تنظيم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بالتعاون مع وزارة الرياضة.
وتعد استضافة المملكة لهذه الجولة في جدة، الأولى من نوعها خارج حدود إسبانيا، حيث تتنافس الفرق لصعود منصة التتويج، والفوز بالجولة المؤهلة للنهائي الذي سيتواجد به فريقان فقط، بعد أن كان فريق أمريكان ماجيك قد نجح في الفوز خلال شهر سبتمبر الماضي في الجولة التي احتضنتها فيلانوفا بشمال إسبانيا، وبفارق بسيطٍ عن الفرق الأخرى.
وتعد بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من أعرق البطولات الرياضية العالمية في الألعاب المائية، كونها قد انطلقت قبل 172 عاماً، وعاشت العديد من المراحل والتغيرات الإيجابية حتى وقتنا الحالي، الذي تشارك فيه قوارب AC40 التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كلم في الساعة.