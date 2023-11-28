غافي يخضع لعملية جراحية ناجحة

أعلن برشلونة عن خضوع لاعبه الشاب غافي (19 عامًا) لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، حسب بيان رسمي من الفريق الكاتالوني اليوم الثلاثاء.



تعرّض غافي إلى إصابة قوية في لقاء منتخب إسبانيا أمام جورجيا قبل أسبوع في الجولة الختامية من تصفيات كأس أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا.



وبحسب وسائل إعلام، فإن موسم غافي قد انتهى نظرًا لحاجته إلى فترة تعافي تمتد بين 7 و9 أشهر، عطفًا على إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتهاب في الغضروف.



وبنسبة كبيرة؛ فإن غافي سيغيب أيضًا عن المنتخب الإسباني في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وعن المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.