الرياضة

غافي يخضع لعملية جراحية ناجحة

محمد ابو الوفاaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      28 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
غافي يخضع لعملية جراحية ناجحة

أعلن برشلونة عن خضوع لاعبه الشاب غافي (19 عامًا) لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، حسب بيان رسمي من الفريق الكاتالوني اليوم الثلاثاء.


تعرّض غافي إلى إصابة قوية في لقاء منتخب إسبانيا أمام جورجيا قبل أسبوع في الجولة الختامية من تصفيات كأس أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا.


وبحسب وسائل إعلام، فإن موسم غافي قد انتهى نظرًا لحاجته إلى فترة تعافي تمتد بين 7 و9 أشهر، عطفًا على إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتهاب في الغضروف.


وبنسبة كبيرة؛ فإن غافي سيغيب أيضًا عن المنتخب الإسباني في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وعن المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

 

m.abo.elwafa

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