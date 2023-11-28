طريقة عمل اكواب الشوفان بزبدة الفول السوداني والشوكولاتة

وصفة صحية
المقادير اللازمة
كوب ونصف شوفان
كوب عسل
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
200 جرام شوكولاتة داكنة
100 ملل كريمة حلويات
زبدة فول سوداني مذوبة في المايكرويف
طريقة العمل
يقلب الشوفان والقرفة والعسل معاً
نحضر صينية مافن ونضع بها ورق كب كيك
يوضع الشوفان حتي منتصف اكواب المافن
ثم يوضع في الفرن حتي يصبح ذهبي ويخرج ويترك ليبرد
تسخن الكريمة
ثم يضاف لها الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب
يضاف للشوفان الشوكولاتة المذوبة بعد ان تبرد قليلا ويترك حتي يتماسك
ثم يغطي بطبقة زبدة الفول السوداني
يترك ليبرد بالثلاجة
ثم يخرج بعد ان يتماسك ويقدم