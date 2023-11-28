طريقة عمل اكواب الشوفان بزبدة الفول السوداني والشوكولاتة

وصفة صحية

المقادير اللازمة

كوب ونصف شوفان

كوب عسل

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

200 جرام شوكولاتة داكنة

100 ملل كريمة حلويات

زبدة فول سوداني مذوبة في المايكرويف

طريقة العمل

يقلب الشوفان والقرفة والعسل معاً

نحضر صينية مافن ونضع بها ورق كب كيك

يوضع الشوفان حتي منتصف اكواب المافن

ثم يوضع في الفرن حتي يصبح ذهبي ويخرج ويترك ليبرد

تسخن الكريمة

ثم يضاف لها الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب

يضاف للشوفان الشوكولاتة المذوبة بعد ان تبرد قليلا ويترك حتي يتماسك

ثم يغطي بطبقة زبدة الفول السوداني

يترك ليبرد بالثلاجة

ثم يخرج بعد ان يتماسك ويقدم