المرأه صحة و عافية

طريقة عمل اكواب الشوفان بزبدة الفول السوداني والشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      28 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة صحية

المقادير اللازمة

كوب ونصف شوفان
كوب عسل
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
200 جرام شوكولاتة داكنة
100 ملل كريمة حلويات
زبدة فول سوداني مذوبة في المايكرويف

طريقة العمل

يقلب الشوفان والقرفة والعسل معاً
نحضر صينية مافن ونضع بها ورق كب كيك
يوضع الشوفان حتي منتصف اكواب المافن
ثم يوضع في الفرن حتي يصبح ذهبي ويخرج ويترك ليبرد
تسخن الكريمة
ثم يضاف لها الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب
يضاف للشوفان الشوكولاتة المذوبة بعد ان تبرد قليلا ويترك حتي يتماسك
ثم يغطي بطبقة زبدة الفول السوداني
يترك ليبرد بالثلاجة
ثم يخرج بعد ان يتماسك ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *