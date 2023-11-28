الهلال يعبر نافباخور الأوزبكي ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الهلال لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق نافباخور الأوزبكي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
تقدم فريق الهلال بهدف أول سجله مالكوم في الدقيقة 68، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 85.
بهذا الفوز، فع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 13 متصدرًا المجموعة؛ ليتأهل لدور الـ 16، فيما توقف رصيد نافباخور عند النقطة 10 في المركز الثاني.
لذلك هو الأفــــــــضل في آسيا 🌟#دوري_أبطال_آسيا | #نافباهور_الهلال pic.twitter.com/kWtJmCzUjK
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 28, 2023
الهلال السعودي يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
▶️ شاهد ملخص المباراة#دوري_ابطال_اسيا | #الهلال_نافباخور#AFCChampionsLeague https://t.co/DFnveFCl7t
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2023