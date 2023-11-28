الرياضة

الهلال يعبر نافباخور الأوزبكي ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      28 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق الهلال لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على مضيفه فريق نافباخور الأوزبكي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

تقدم فريق الهلال بهدف أول سجله مالكوم في الدقيقة 68، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 85.

بهذا الفوز، فع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 13 متصدرًا المجموعة؛ ليتأهل لدور الـ 16، فيما توقف رصيد نافباخور عند النقطة 10 في المركز الثاني.

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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