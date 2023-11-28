الرياضة

الرحلات المدرسية تزور دورة الألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      28 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية الثانية، شهدت مباراة الطائرة للسيدات بين فريقي الهلال والعنقاء

حضورا كثيفا من الجمهور رغم أن المباراة أقيمت في الساعة التاسعة صباحا وهو وقت مبكر، ولكن كان من

الملفت للنظر تواجد فتيات بالزي المدرسي للمرحلة الابتدائية وعند السؤال وجدنا أن العديد من المدارس قامت

بمخاطبة اللجنة المنظمة للدورة لإرسال الطلاب والطالبات عبر رحلات مدرسية؛ لحضور منافسات الدورة وتعريف

الطلاب والطالبات بالرياضات المختلفة ليكتسبوا الخبرة والمعرفة بقوانين ومشاهدة الألعاب عن قرب، وقد اظهر مخرج  اللقاء الكثير من اللقطات لتفاعل الطلاب والطالبات مع أحداث المباراة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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