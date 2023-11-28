الرحلات المدرسية تزور دورة الألعاب السعودية

الرياض – هاني البشر
ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية الثانية، شهدت مباراة الطائرة للسيدات بين فريقي الهلال والعنقاء
حضورا كثيفا من الجمهور رغم أن المباراة أقيمت في الساعة التاسعة صباحا وهو وقت مبكر، ولكن كان من
الملفت للنظر تواجد فتيات بالزي المدرسي للمرحلة الابتدائية وعند السؤال وجدنا أن العديد من المدارس قامت
بمخاطبة اللجنة المنظمة للدورة لإرسال الطلاب والطالبات عبر رحلات مدرسية؛ لحضور منافسات الدورة وتعريف
الطلاب والطالبات بالرياضات المختلفة ليكتسبوا الخبرة والمعرفة بقوانين ومشاهدة الألعاب عن قرب، وقد اظهر مخرج اللقاء الكثير من اللقطات لتفاعل الطلاب والطالبات مع أحداث المباراة.