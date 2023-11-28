الخميس المقبل.. افتتاح سيتي ووك (آسيا الصغرى) بحلته الجديدة

جدة – عبدالهادي المالكي

تصوير: خالد بن مرضاح

اقامت إدارة تقويم فعاليات جدة جولة تعريفية للوسائل الإعلامية في منطقة السيتي ووك، استعداداً لافتتاحه الخميس 30 نوفمبر المقبل، حيث تعد منطقة آسيا الصغرى؛ أحد أبرز مناطق الفعاليات الترفيهية الجديدة بالتقويم في الربع الأخير من هذا العام، والتي ستستمر على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، حتى 3 مارس 2024.

وتتضمن المنطقة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية من ثمان دول أسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، وسنغافورة ،والصين.

وتقدم منطقة آسيا الصغرى للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.