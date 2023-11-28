المحليات

الخميس المقبل.. افتتاح سيتي ووك (آسيا الصغرى) بحلته الجديدة

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      28 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – عبدالهادي المالكي
تصوير: خالد بن مرضاح

اقامت إدارة تقويم فعاليات جدة جولة تعريفية للوسائل الإعلامية في منطقة السيتي ووك، استعداداً لافتتاحه الخميس 30 نوفمبر المقبل، حيث تعد منطقة آسيا الصغرى؛ أحد أبرز مناطق الفعاليات الترفيهية الجديدة بالتقويم في الربع الأخير من هذا العام، والتي ستستمر على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، حتى 3 مارس 2024.

وتتضمن المنطقة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية من ثمان دول أسيوية، وهي: تايلند، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، وسنغافورة ،والصين.

وتقدم منطقة آسيا الصغرى للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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