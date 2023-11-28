الخلجاويون يستقبلون أبطال آسيا لكرة اليد في ملعب النادي

الدمام- البلاد
تقيم إدارة نادي الخليج عند الساعة 7:00 من مساء اليوم الثلاثاء ١٤-٥-١٤٤٥هـ الموافق ٢٨-١١-٢٠٢٣م على ملعب النادي بسيهات مراسم استقبال الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج المتوج بالبطولة الآسيوية الـ 26 للأندية.
ومن المتوقع أن يزحف اهالي سيهات وجماهير الخليج إلى الملعب لاستقبال وتحية الأبطال بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
من جهه أخرى، تستعد إدارة الخليج من الآن إلى ترتيب احتفال وتكريم كبير للأبطال، وسيتم تحديده خلال الأيام القادمة.
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