أمير المدينة يستقبل نائب مدير شرطة المنطقة

البلاد – المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اللواء محمد بن عوض القحطاني، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة، وذلك بحضور اللواء يوسف الزهراني مدير شرطة المنطقة.

وهنأ سموه اللواء القحطاني بهذه الثقة، متمنياً التوفيق لكافة العاملين في القطاعات الأمنية، وتأدية مهامهم بكفاءة واقتدار في ظل دعم وزارة الداخلية لكافة الأجهزة الأمنية.

من جهته، قدّم نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد القحطاني، عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على متابعة سموه ودعمه لكافة الأجهزة الأمنية على مستوى المنطقة.