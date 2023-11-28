المحليات

أمير المدينة يستقبل نائب مدير شرطة المنطقة

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      28 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اللواء محمد بن عوض القحطاني، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة، وذلك بحضور اللواء يوسف الزهراني مدير شرطة المنطقة.

وهنأ سموه اللواء القحطاني بهذه الثقة، متمنياً التوفيق لكافة العاملين في القطاعات الأمنية، وتأدية مهامهم بكفاءة واقتدار في ظل دعم وزارة الداخلية لكافة الأجهزة الأمنية.

من جهته، قدّم نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد القحطاني، عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على متابعة سموه ودعمه لكافة الأجهزة الأمنية على مستوى المنطقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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