أمير القصيم يتسلم تقرير الحملة التثقيفية عن أضرار السموم.. معالجة مشاكل مركز العوشزية

البلاد – بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بالمنطقة، بتنفيذ توصيات اللجنة الفورية التي قامت بالشخوص لمركز العوشزية بمحافظة عنيزة؛ لمعالجة الخدمات في المركز والرفع باحتياجات الأهالي، بما يكفل توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

ويأتي توجيه سمو أمير منطقة القصيم، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة بعد زيارتها للمركز ورصد جميع الاحتياجات من الخدمات التنموية، حيث تم توجيه جميع الجهات المعنية بمعالجة التحديات التنموية بشكل عاجل التي تواجه مركز العوشزية ورفع التقارير الميدانية، بما يضمن في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

من جهه ثانية، تسلم سمو أمير منطقة القصيم التقرير الختامي للحملة الوطنية التثقيفية عن أضرار السموم، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة، يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سموه أهمية البرامج التوعوية والوقائية للجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم، من خلال التكامل والتعاون مع القطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ كونها تسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الآفة الخطيرة، منوهاً بدور جمعية سموم لتعزيز التوعية عبر برامجها المتعددة، مؤكدًا على تعزيز التعاون مع برامج وجهود إدارة مكافحة المخدرات التوعوية والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة. واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز عن مخرجات الحملة الوطنية التثقيفية عن أضرار المخدرات، التي تم تنفيذها في أربع مناطق واستفاد منها 147 ألف مستفيد، وتم عقد 10 شراكات، بالإضافة الى مشاركة 660 متطوعاً بالحملة.