أمير الحدود الشمالية يستمع لطلبات المواطنين.. جهود كبيرة لمكافحة آفة المخدرات

البلاد – عرعر

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المنطقة، والجهود القائمة خلال الحملة، والإجراءات والخطط الميدانية، التي تنفذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد ذعار بن سعود العتيبي. ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بشباب الوطن وحمايتهم من مخاطر آفة المخدرات، بالتصدي بكل حزم وقوة لعمليات التهريب، والترويج وحيازة المخدرات، مشيداً بالجهود المبذولة من مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة في محاربة هذه الآفة الخطيرة.

من جانبه، قدم مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة شكره وامتنانه لسمو أمير الحدود الشمالية على دعمه لمهام وواجبات المديرية بالمنطقة وفروعها، بما يكفل محاربة المخدرات بأنواعها للحفاظ على سلامة أبناء الوطن. من جهة ثانية، استقبل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر الإمارة أمس، عددًا من المواطنين بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموّه. واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال لطلبات المواطنين التي تحظى باهتمامه.