الرياضة “أبها والشباب والصقور والفرع” يتقاسمون ذهب تايكوندو الألعاب السعودية

الرياض – محمد الجليحي

انطلقت منافسات التايكوندو ضمن دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية بصالة جامعة الملك سعود بالرياض؛ حيث بدأت دار الصراع بين (70) لاعباً في فئة الشباب، يمثلون أندية المملكة بمختلف المناطق وأشرف عليها (28) حكماً، وجاءت نتائج اليوم الأول بتحقيق اللاعب عبدالرحمن الشهراني من فريق أبها ذهبية وزن 48 كجم، ونال مساعد الخالدي من الصفا الميدالية الفضية، واقتسم راكان آل سلمة من الشباب، وعبدالله المشرف من الصفا البرونزية. أما في منافسات وزن 55 كجم، حقق الذهب يوسف جار من فريق الصقور، ونال كاظم حمدي من الشباب الفضة، وهاني الشهراني من أبها، وطارق زواوي من الوحدة البرونز، وفي وزن 63 كجم ظفر محمد آل مداوي من أبها بالذهب، ونذير المشرف من السلام بالفضة، وزيد يسر من الهلال وعبدالرحمن السيد من الصفا بالبرونز، وفي وزن 73 كجم خطف أحمد آل قرنوس من الفرع الذهب، وسعود آل فهاد من أبها الفضة، وياسر الأبنوي من الشباب وفراس العليو من السلام البرونز، وفي الوزن المفتوح توشح الذهب أحمد بن قاسم من الشباب، وماجد الماجد من الرياض الفضة، ووافي الغامدي من العلا، وأنس آل قرنوس البرونز. حضر المنافسات وأشرف عليها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، والمدير التنفيذي محمد الشهري، والجهاز الفني للمنتخب السعودي الروسي قربان والوطنيان محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان. من جانبه، أشاد العمري بالتطور الملحوظ في مستويات اللاعبين وقوة المنافسة والتحضير الرائع من الأندية لهذه الدورة، وأَثْنَى على عطاء اللجنة الفنية التي يقف عليها ثامر السعران، ودقة القرارات من لجنة الحكام التي يقودها فايز السلولي، ولجنة المسابقات برئاسة أمين الوحيد. وتستأنف المنافسات اليوم في فئة السيدات في أوزان 49 ،57، 67 كجم.