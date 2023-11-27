المحليات

محافظ الطائف يثمن جهود “المدن الصحية”

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      27 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الطائف

استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس، المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية الدكتور محمد نضر خاشقجي والفريق المرافق له.

وثمن سموه الجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية والعمل المنظم الذي تمّ لجعل الطائف من المدن الصحية المختلفة، التي جاءت بتظافر الجهود بين محافظة الطائف والشؤون الصحية والجهات الحكومية والخاصة؛ مما أحدث نقلة نوعية في شتى المجالات؛ لتكون الطائف من أولى المدن في المملكة ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي والرعاية الشاملة.

واستعرض الدكتور محمد خاشقجي الخدمات المقدمة من برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة ودورها في تطوير المجتمع صحياً، مثمنًا لسمو محافظ الطائف جهوده ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *