محافظ الطائف يثمن جهود “المدن الصحية”

البلاد – الطائف

استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس، المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية الدكتور محمد نضر خاشقجي والفريق المرافق له.

وثمن سموه الجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية والعمل المنظم الذي تمّ لجعل الطائف من المدن الصحية المختلفة، التي جاءت بتظافر الجهود بين محافظة الطائف والشؤون الصحية والجهات الحكومية والخاصة؛ مما أحدث نقلة نوعية في شتى المجالات؛ لتكون الطائف من أولى المدن في المملكة ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي والرعاية الشاملة.

واستعرض الدكتور محمد خاشقجي الخدمات المقدمة من برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة ودورها في تطوير المجتمع صحياً، مثمنًا لسمو محافظ الطائف جهوده ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة.