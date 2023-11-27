في دوري يلو.. فوز الصفا والخلود.. وتعادل البكيرية مع هجر

خالد الحامد- حائل
فاز فريق الصفا على نظيره نادي الترجي بهدف نظيف دون مقابل في اللقاء، الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدف نادي الصفا الوحيد اللاعب فابيو تيكسيرا في الدقيقة 53 من عمر المباراة. بهذا الفوز يصل الصفا للنقطة التاسعة، فيما بقي الترجي بـ 10 نقاط.
وفي المدينة المنورة، حقق الخلود انتصارًا مهمًا على مضيفه أحد بهدف دون مقابل. سجل هدف الخلود ماريانو فاسكيز. بهذا الفوز أصبح رصيد الخلود 17 نقطة، فيما توقف رصيد أحد عند 10 نقاط.
وانتهت مباراة البكيرية بالتعادل 2-2 ، تقدم هجر بهدفين في الشوط الأول عن طريق عبدالرحمن بودريم من ركلة جزاء وجمال الظفيري، ونجح الهولندي رضا خرشوش من تسجيل هدفي البكيرية في الشوط الثاني؛ الأول منهما من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 17 نقطة، فيما بات رصيد هجر رصيده 7 نقاط.
🔚 نهاية المباراة |#أحد 0#الخلود 1
📺 شاهد هدف المباراة ..🔽#أحد_الخلود | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/6oZ7nVULnU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2023