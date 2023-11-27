عرض الوجهات السياحية السعودية في باريس

البلاد ــ الرياض

تتمتع المملكة العربية السعودية، بقائمة طويلة من الوجهات السياحية ، الخلابة، فمن سياحة المنتجعات إلى السواحل، وسياحة المغارات ، والمناطق التاريخية الأثرية ، فضلاً عن السياحة الريفية وغيرها من أنماط السياحة، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية التي تقام في مختلف المناطق ، إضافة إلى الموروث الثقافي والحضاري الذي تتمتع به المملكة ، ويجتذب السياح ، وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن مشاركتها ضمن الوفد السعودي في “واحة الإعلام” الذي تقيمه وزارة الإعلام، وذلك في ساحة بافيلون فاندوم الفرنسية ابتداءً من يوم أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023م، ولمدة ثلاثة أيام، تزامناً مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

ومن المقرر أن تقدم “الهيئة السعودية للسياحة” من خلال جناحها الخاص، زخماً من المعلومات الثرية عن الوجهات السعودية الفريدة والتجارب الملهمة والمشاريع السياحية الكبرى, التي تم افتتاحها، أو سيتم افتتاحها تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة وحتى العام 2030، إضافة لإبراز التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، ومواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من اليونيسكو، والحفاوة السعودية وكرم الضيافة الأصيل، وتسليط الضوء على التسهيلات غير المسبوقة وسهولة الوصول ومستجدات إستراتيجية الربط الجوي، وتطويع التقنيات المتطورة في سبيل تقديم تجارب سياحية سلسة وممتعة وآمنة.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تشارك ضمن وفد المملكة العربية السعودية المغادر نحو باريس، للمشاركة بواحة الإعلام التي تقيمها وتنظمها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، من أجل إبراز جاهزية وقدرة السعودية على استضافة وإنجاح كافة الفعاليات العالمية ومن أهمها إكسبو، كما يضم الوفد السعودي كلاًّ من وزارة الرياضة، ونيوم، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، ومبادرة الرياض آرت، ومشروع الرياض الخضراء، وكنوز، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تستقبل فيه المملكة زوارها من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الخاصة بموسم شتاء السعودية، والذي انطلق في العديد من مدن المملكة, مع أكثر من 11 ألف فعالية نوعية تقام خلال الأشهر القادمة.

مناطق الجذب السياحي في المملكة