تنفيذ تجربة استباقية ميدانية افتراضية لسباق الجري السنوي بالخبر

الدمام- البلاد
وضعت الجهات الأمنية في محافظة الخبر خطة أمنية ميدانية للمتابعة والإشراف المباشر على فعاليات سباق الجري “الدولي” السنوي الـ25، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ويقام على كورنيش الخبر في 9 ديسمبر المقبل.
وقدّم رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري السنوي “الدولي” بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي، خلال زيارته لمدير شرطة محافظة الخبر العقيد جزاء المطيري، وبحضور مدير دوريات الأمن بالخبر العقيد عبدالسلام المطيري، شرح شامل عن تاريخ السباق والحدث العالمي القادم مشاركة عدائين على مستوى العالم، وتطرق إلى بدايات السباق قبل 28 سنه ومراحل التطور الذي شهده من 2000 متسابق مشارك إلى 9000 مشارك وفي تصاعد.
فيما استعرض خليفة الضبيب، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، أهمية الدعم الأمني لإنجاح السباق، والاحتياج على مسار خط السباق والتنسيق الأمني مع مختلف الجهات لضمان سلامة الجميع وتسهيل الحركة المرورية ومخطط المواقف والتجمعات والانطلاق من الكورنيش الجنوبي.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الفنية للسباق العداء الدولي عبدالله الجود، أهمية تواجد ومشاركة العدائين الدوليين من الجنسين، واستعرض الارتباط الدولي للحدث وأهمية وجوده في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الحديث عن كافة النقاط الخاصة بالسباق ومساره والمشاركين فيه بما فيهم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة.
وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على تنفيذ التجربة الميدانية الافتراضية للسباق يوم السبت المقبل بمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة، وحضور كافة لجان السباق.
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