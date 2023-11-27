تتويج الفائزين في الرماية والريشة الطائرة بدورة الألعاب السعودية

-منافسات قوية في التايكوندو والأثقال و 4 انتصارات في صالات السيدات

– الرياض والرس في نهائي سلة الكراسي والسهام والبلياردو والألعاب الإلكترونية تختتم غداً

– انطلاق منافسات الهجن والبولينج والاسكواش والجمباز

– منطقة المشجعين تستضيف كرة القدم الشاطئية والتسلق غداً

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين بمسابقات شوزن التراب للرجال، التي أقيمت منافساتها في ميدان الرماية بالأمن العام، بحضور الدكتور ‏بيار جلخ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس اللجنة اللبنانية للرماية، وأسفرت النتائج عن تحقيق محمد الشريدة الميدالية الذهبية، وحصل فهد السهلي على الميدالية الفضية، وفهد المطيري على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

4 ميداليات لنادي الرياض في الريشة الطائرة

كما توّج مقرن بن محمد المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة الفائزين بمنافسات الريشة الطائرة، التي اختتمت صباح اليوم في أكاديمية مهد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور نائبة رئيس الاتحاد مي الرشيد، وحسم لاعب نادي الرياض مهد شاه شيخ ذهبية فردي الرجال، أمام زميله انسال توني الذي حصل على الفضية، وحصد لاعب نادي الهلال شامل موتامل الميدالية البرونزية.

كما توج خوان سمارناش وزماتلوهانج مويلوا راموكوبو، عضوا اللجنة الأولمبية الدولية، الفائزات بمنافسات فردي السيدات، وحصدت لاعبة نادي الرياض خديجة نيزه الميدالية الذهبية، بعد تغلبها على زميلتها في النادي هيا المدرع والتي توّجت بالفضية، وحصلت لاعبة نادي الاتحاد هيثر ريس على الميدالية البرونزية.

ختام شباب التايكوندو

واختتمت مساء أمس منافسات التايكوندو لفئة الشباب، والتي أقيمت في صالة الألعاب الرياضية بجامعة الملك سعود، حيث حاز لاعب نادي أبها عبدالرحمن الشهراني على المركز الأول لوزن تحت 48 كجم، ، وأتى لاعب نادي الصقور يوسف جار في صدارة وزن تحت 55 كجم. وحصد لاعب نادي أبها محمد آل مداوي صدارة وزن تحت 63 كجم، وفي وزن تحت 73 كجم، تصدّر الترتيب لاعب نادي الفرع أحمد آل قرنوس، وفي وزن فوق 73 كجم، جاء لاعب نادي الشباب أحمد بن قاسم في المركز الأول.

سلة الكراسي تختتم غداً

حسم ناديا الرياض والرس تأهلهما للمباراة النهائية غداً في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد تجاوزهما لفريقي الجوف وجازان توالياً في مباراتي الدور نصف النهائي صباح اليوم. وسيلتقي الفريقان غداً في المباراة النهائية الساعة 5:30 مساءً، فيما سيلتقي فريقي جازان والجوف في مباراة تحديد المركز الثالث الساعة 3 عصراً.

غداً نصف نهائي سيدات الطائرة

تنطلق غداً مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث ستواجه سيدات نادي الهلال مع العنقاء الساعة 9 صباحاً، وسيدات نادي النصر مع الأهلي الساعة 10:30 صباحاً.

كما اكتمل عقد أندية الدور ربع النهائي لمنافسات الرجال والتي ستقام غداً الثلاثاء، وستشهد لقاءات الأهلي مع أبها الساعة 3 عصراً، والهلال مع الابتسام الساعة 4:30 عصراً، وضمك مع النصر الساعة 6 مساءً ويختتم اليوم بلقاء يجمع الاتحاد مع الفيصلي الساعة 7:30 مساءً.

رفع الأثقال

حسم لاعب نادي الخويلدية هادي السبع المركز الأول لمسابقات وزن 81 كجم للشباب بمجموع 239 كجم، في منافسات رفع الأثقال التي أقيمت صباح اليوم في الصالة الرياضية بنادي الرياض، كما حصدت لاعبة نادي السلام زينب يحيى صدارة وزن 71 كجم للسيدات بمجموع 180 كجم، فيما حسم لاعب نادي الطرف علي الخزعل صدارة وزن 102 كجم للرجال بمجموع 334 كجم.

السباحة

أحرز لاعب نادي الهلال زيد السراج المركز الأول في منافسات السباحة 200 متر حرة للرجال، والتي أقيمت اليوم صالة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما تصدر محمد جندي ترتيب سباق 50 متر ظهر للرجال، وأحرز محمد العتيبي المركز الأول لسباق 200 متر صدر للرجال، وحسم ياسر الصفار صدارة سباق 100 متر فراشة للرجال، وتصدر محمد شلبي ترتيب سباق 50 متر ظهر للشباب.

كرة قدم الصالات

وفي منافسات السيدات لكرة قدم الصالات اللتي اقيمت في الصالة الرئيسية بنادي النصر، تغلب الهلال على نادي النورس بنتيجة 27-0 ، وتفوق القادسية على الصقور 4-1 ، وتفوق النصر على نادي النسور الذهبية بنتيجة 30-0، وتجاوز الشباب نظيره فريق اتحاد النسور.

وفي منافسات الرجال، يلتقي غداً الفاو مع الثقبة، والترجي مع منيف، ومصدة مع السر، والاعتماد مع النصر، والعرض مع العلا.

السهام

اختتمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات السهام، والتي تقام في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، وستقام غداً المباريات النهائية لمسابقات القوس المركب للرجال الساعة 1:30 ظهراً، ونهائي القوس الأولمبي للسيدات الساعة 2:10 ظهراً، وتختتم بنهائي القوس الأولمبي للرجال الساعة 2:50 ظهراً.

البلياردو

تقام المباريات النهائية للبلياردو غداً في مركز بلاك دايموند، والتي ستنطلق بنهائي السنوكر 15 كرة حمراء للرجال الساعة 12 ظهراً، ونهائي البلياردو 10 كرات للرجال ونهائي البلياردو 9 كرات للسيدات الساعة 2 ظهراً.

الملاكمة

ستقام مباريات الدور نصف النهائي للملاكمة في صالة السباحة بجامعة الملك سعود، لأوزان 50 كجم، و57 كجم، للسيدات، وأوزان 67 كجم، و48 كجم، و80 كجم، و57 كجم و92 كجم لفئة الشباب، وأوزان 57 كجم، و75 كجم، و63.5 كجم للرجال.

منافسات 6 ألعاب تنطلق غداً

تنطلق غداً منافسات كرة القدم الشاطئية في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي الساعة 3 عصراً، كما تبدأ منافسات التسلق للسيدات والرجال في منطقة المشجعين، وسيحتضن مركز البولينج في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي منافسات فردي البولينج للسيدات والرجال.

كما تحتضن منطقة رماح انطلاق منافسات الهجن بماراثون ثنايا بكار وحيل الساعة 3 عصراً، يليها ماراثون ثنايا قعدان وزمول الساعة 4:30 عصراً.

كما تستضيف صالة الجمباز بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز أولى منافسات الجمباز غد، بمسابقات فردي أجهزة أرضي، وحصان الحلق، والمتوازي، وطاولة القفز للرجال، فيما تبدأ منافسات الاسكواش في جامعة الملك سعود غداً بمباريات فردي الرجال للأدوار 64، والـ 32 ودور الـ16.