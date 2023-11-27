برعاية أمير الرياض.. افتتاح المؤتمر العلمي للجمعيات الصحية

البلاد – الرياض

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس حفل افتتاح المؤتمر العلمي الأول للجمعيات الصحية في المملكة، الذي ينظمه المجلس التخصصي للجمعيات الصحية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ورئيس مجلس إدارة المجلس التخصصي للجمعيات الصحية الأهلية في المملكة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة.

عقب ذلك شاهد سمو أمير الرياض والحضور، عرضًا مرئيًا عن مجلس الجمعيات الأهلية الصحية وأهدافه ورؤيته ورسالته، وجهوده في تقديم الخدمات المجتمعية.



وأعرب الدكتور طلعت الوزنة، في كلمته خلال الحفل، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، موضحًا أن الجمعيات الصحية التي تنضوي تحت مظلة المجلس تستهدف في خدماتها عدة مجالات مجتمعيه كالتوعية بالأمراض ومكافحة التدخين والمسكرات والمخدرات وتعزيز الصحة، والتشخيص للأمراض وتقديم الخدمات العلاجية الدوائية والجراحية وغيرها.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن السويلم، أن تشريف سمو أمير منطقة الرياض لهذا المؤتمر تَأكِيد على مَا تُقَدمه الدَّولة من اهتمام ورعاية ودعم للقطاع الثَّالث الخيري ليسهم وبشكل فَاعِل فِي تَحقِيق رُؤيَة المملكة 2030، موضحًا أن المؤتمر يشارك فيه مُمثّلون لأكثر من 300 جَمعِية صِحِية في المملكة، وَتُقدم من خلاله 14 ورقة علمية، و8 جلسات عمل حوارِيَّة، لعرض تجارب أعضاء الجمْعِيَّات عن نجاحاتهم وعطاءاتهم وأهم المعوّقات والتَّحدّيات التي تُوَاجِه هَذَا القطاع.