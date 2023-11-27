الرياضة

بحضور سمو وزير الرياضة.. الدرعية تستضيف حفل العشاء الرسمي لدورة الألعاب السعودية 2023

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      27 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
رحّب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، بضيوف المملكة من رؤساء الاتحادات واللجان الأولمبية الدولية والقارية والمحلية وقيادات الحركة الرياضية من حول العالم، في حفل العشاء الرسمي للنسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، الذي أقيم في مطل البجيري، في قلب منطقة الدرعية التاريخية، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير الدورة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار، نائب مدير الدورة، وأعضاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورؤساء الاتحادات الرياضية السعودية والدولية وضيوف الدورة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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