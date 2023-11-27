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أمير تبوك يؤكد على التجهيزات الدراسية

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      27 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – تبوك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة أمس، المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد القعير، الذي أطلع سموه على تقرير عن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالمنطقة، وانتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1200 مدرسة، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات، ومراعاة الظروف المناخية، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

من جهته، نوه مدير تعليم منطقة تبوك، بما يجده القطاع التعليمي في المنطقة من متابعة واهتمام من سموه.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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