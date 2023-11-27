أمير الشمالية يطلع على المشروعات السياحية

عرعر- واس

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في مكتبه أمس، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وعددًا من المسؤولين والمستثمرين في قطاع السياحة، وذلك خلال مشاركة المنظمة في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.

واطلع سموه على المشروعات السياحية الممكن تنفيذها في منطقة الحدود الشمالية، بما يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من مقومات سياحية يمكن استغلالها لتنشيط السياحة بالمنطقة وجذب السياح من خلال خطة تتكامل بها جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وأفراد المجتمع، واستثمار المقومات التاريخية والتراثية والموروث، وكذلك الميز النسبية في المنطقة؛ لما تمتلكه من مقومات كبيرة في السياحة الشتوية والبرية الموسمية وما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثريه متنوعة.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بجميع القطاعات التنموية وفق رؤية السعودية 2030، ومن ذلك قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام كبير إيماناً بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. فيما ثمّن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدعم الذي يقدمه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية؛ لتعزيز القطاع السياحي بالمنطقة.