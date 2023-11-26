وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 لإغاثة الشعب الفلسطيني

العريش : البلاد

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

القوافل الإغاثية السعودية المقدّمة من #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة تعبر معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/M34Mdu2XCI — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) November 26, 2023

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.