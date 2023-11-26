المحليات

وزير الدفاع يؤكد أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      26 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون المشتركة، كما تم بحث الجهود المبذولة حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، وأكد سمو وزير الدفاع أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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