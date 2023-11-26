وزارة الرياضة تُشارك في واحة الإعلام بباريس

الرياض – هاني البشر
تدشن وزارة الرياضة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023م، مشاركتها في واحة الإعلام بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تنظمها وزارة الإعلام حتى 28 نوفمبر، بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية 173؛ لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.
وتشارك الوزارة بجناحٍ خاص في الواحة، تعكسُ من خلاله قدرةَ المملكة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وإبراز رؤية السعودية 2030 بما يخص الاستثمار في القطاع الرياضي، إلى جانب الدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الاستدامة، والذي كان واضحاً من خلال الأحداث الرياضية التي استضافتها، والمتمثلة بسباق فورمولا1، وسباق إكستريم إي، علاوةً على عملها في جانب تطوير الفعاليات الرياضية.
ويُبرز الجناح مشاركةَ المرأة في الرياضة، والخطط والإستراتيجيات الهادفة إلى تطوير هذا الجانب، إضافةً إلى المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية.
الجدير بالذكر أن المملكة قد استضافت أكثر من 80 فعاليةً رياضية دولية، شهدت حضور أكثر من 2.6 مليون زائر، فيما تعمل حالياً على تنظيم أكثر من 33 فعالية رياضية حتى نهاية عام 2024، وتستعد بشكلٍ أكبر لاستضافة كأس آسيا 2027 للمنتخبات، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا” 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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