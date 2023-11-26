الرياضة

“مالك باسهل” يحقق فضية العالم لفنون القتال المختلطة 2023

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      26 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة” مالك وليد باسهل” اليوم الميدالية الفضية في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة، التي احتضنتها العاصمة الألبانية تيرانا، وذلك بعد نهاية مباراته مع اللاعب الطاجيكي لويق أكراموف، بقرار الحكام في منافسات وزن أقل من 56,7 كجم.

وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق أول ميدالية فضية في أول مشاركة دولية له مع المنتخب قائلاً: ” الحمد لله على توفيقه لتحقيق هذا المنجز في بطولة جمعت نخبة من اللاعبين، الذين تنافسوا على تمثيل بُلدانهم للظفر بأحد الميداليات، وبفضل الله، حققت هذه الميدالية، مقدماً شُكره للاتحاد على دعمه المتواصل خلال فترة المُعسكر والتجهيز للبطولة”.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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