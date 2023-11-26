“مالك باسهل” يحقق فضية العالم لفنون القتال المختلطة 2023

الرياض – هاني البشر
حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة” مالك وليد باسهل” اليوم الميدالية الفضية في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة، التي احتضنتها العاصمة الألبانية تيرانا، وذلك بعد نهاية مباراته مع اللاعب الطاجيكي لويق أكراموف، بقرار الحكام في منافسات وزن أقل من 56,7 كجم.
وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق أول ميدالية فضية في أول مشاركة دولية له مع المنتخب قائلاً: ” الحمد لله على توفيقه لتحقيق هذا المنجز في بطولة جمعت نخبة من اللاعبين، الذين تنافسوا على تمثيل بُلدانهم للظفر بأحد الميداليات، وبفضل الله، حققت هذه الميدالية، مقدماً شُكره للاتحاد على دعمه المتواصل خلال فترة المُعسكر والتجهيز للبطولة”.