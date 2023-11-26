كلاسيكو سلبي بين الأهلي والشباب.. والفيحاء يفسد فرحة الفتح

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل السلبي كلاسيكو الأهلي والشباب، الذي أقيم مساء السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 14 من عمر دوري روشن.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيما بات رصيد الشباب 16 نقطة في المركز الـ 11 بجدول الترتيب العام.
وفي الأحساء، أفسد فريق الفيحاء أفراح جماهير نادي الفتح بافتتاح ملعبه الجديد ، بعد فوزه على فريق الفتح بهدف نظيف.
سجل أنتوني نواكايمي هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 19 نقطة في المركز الثامن متأخرا بخمس نقاط عن الفتح صاحب المركز السادس الذي تلقى الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات.
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