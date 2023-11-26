الرياضة

كلاسيكو سلبي بين الأهلي والشباب.. والفيحاء يفسد فرحة الفتح

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      26 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل السلبي كلاسيكو الأهلي والشباب، الذي أقيم مساء السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 14 من عمر دوري روشن.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيما بات رصيد الشباب 16 نقطة في المركز الـ 11 بجدول الترتيب العام.


وفي الأحساء، أفسد فريق الفيحاء أفراح جماهير نادي الفتح بافتتاح ملعبه الجديد ، بعد فوزه على فريق الفتح بهدف نظيف.

سجل أنتوني نواكايمي هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 19 نقطة في المركز الثامن متأخرا بخمس نقاط عن الفتح صاحب المركز السادس الذي تلقى الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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