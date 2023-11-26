الرياضة «قبضة الخليج» تتأهل إلى النهائي الآسيوي

الدمام- البلاد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد، بعد انتصاره على فريق القادسية الكويتي بنتيجة 30-29، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بالكويت. تقدم الخليج في الشوط الأول 17-13، وفي شوط المواجهة الثاني، حافظ الخليج على تقدمه لينهي المباراة لصالحه، ويتأهل إلى المواجهة النهائية. وزحفت الجماهير الخلجاوية بكثافة إلى صالة المواجهة في وقت مبكر؛ لتواصل تسجيل حضورها المميز في البطولة. ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع العربي القطري في نهائي البطولة، وذلك غدًا الاثنين.