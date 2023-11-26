الرياضة جدة تستضيف نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

جدة- البلاد

تستضيف محافظة جدة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من “نيوم”، التي تنظمها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للتنس، في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك بعد توقيع شراكةٍ مع الرابطة لمدة خمسةِ أعوام حتى عام 2027م. وأسفرت قرعة بطولة نهائيات الجبل القادم لمحترفي التنس المقدمة من نيوم، التي أجريت السبت عن مجموعتين؛ إذ ضمت المجموعة الأولى (الخضراء) كلاً من الفرنسي آرثر فيلس، السويسري دومينيك ستريكر، الإيطالي فلافيو كوبولي، ومواطنه لوكا ناردي، فيما جاء الفرنسي لوكا فان آش، والأمريكي أليكس ميشيلسن، والصربي حمد مدجيدوفيتش، والأردني عبدالله شلباية في المجموعة الثانية (الحمراء). وتبلغ الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار أمريكي، فيما سيقام المؤتمر الصحفي للبطولة اليوم الأحد، وذلك عند الخامسة مساءً، في المركز الإعلامي بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وسيصاحب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023م، العديد من الفعاليات المصاحبة، المتمثلة بالعروض المتجولة، والألعاب الحركية، إضافةً إلى وجود فرصٍ لمقابلة اللاعبين والتعرف عليهم، كما توفّر البطولة متاجر لبيع المنتجات، إذ إن الدخول للفعالية سيكونَ عبر شراء التذاكر من خلال الموقع الآتي: http://nextgen2023tickets.com