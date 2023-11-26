تتويج الفائزين بفئات رالي القصيم تويوتا 2023

الرياض – هاني البشر
توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدارجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الفائزين بفئات رالي القصيم تويوتا 2023، الذي اختتمت منافساته أمس، وذلك خلال حفل الختام وتتويج الفائزين الذي أقيم في متنزه القصيم الوطني في عسيلان.
وتوّج سموه بطل الراليات يزيد الراجحي بلقب فئة “تي 1 بي”، الذي حلّ في صدارة ترتيب الفئة بعد ختام المرحلة الثانية، فيما حل في المركز الثاني لوكاس موريس وجاء صالح عبدالله العبد العالي في المركز الثالث للفئة، وتوّج سموه أيضاً خالد أحمد الفريجي بلقب فئة “تي 1” وحلّ عبدالله الحيدان في المركز الثاني وعبدالعزيز يوسف اليعيش في المركز الثالث، كما حسم عبدالله دبشي السند لقب فئة “تي 2” أمام ماجد عبدالرحمن الثنيان وسفيان عبدالعزيز العمر، وأحرز ياسر حمد سعيدان لقب فئة “تي 3” أمام صالح عبدالله السيف ودانية عقيل، وحلّقت مها الحملي بلقب فئة “تي 4” أمام عبدالله أحمد الشقاوي، ومعاذ مجدي حريري، فيما أحرز إبراهيم المهنا لقب فئة “تي 5”.
كما توّج سموه الفائزين في فئات الدراجات النارية، التي أسفرت نتائجها عن تحقيق هيثم التويجي لقب فئة الكوادز، تلاه اميل ستكنز وهاني النومسي، وحصد محمد البلوشي لقب فئة الدراجات النارية أمام أنس عبدالله الرحياني وعبدالحليم المغيرة.
ويعد رالي القصيم تويوتا هو الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وخلال حفل الختام، هنّأ سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين، وأكد سموه أن الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة، حفظها الله، انعكس إيجاباً على تهيئة الظروف والأجواء المواتية وكان دافعاً لتحقيق النجاح في تنظيم هذه النسخة، كما تقدم سموه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز امير منطقة القصيم على الاستضافة كما تقدم بالشكر للشركاء والداعمين لبطولة السعودية تويوتا.
وقال سموه في كلمته: “بعد أيام من المتعة والندية والحماس، عشنا خلالها أقوى اللحظات التنافسية، نُسدل الستار على الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، في رالي القصيم تويوتا2023، مسجلين نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات قطاع رياضة المحركات السعودية، وصفحة جديدة تطوى في قصة بطولة السعودية تويوتا”.
وخاض السائقون صباح أمس المرحلة الثانية للرالي في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة)، وأقيم بعد انتهاء المرحلة حفل الختام تتويج الفائزين.
ويشكل رالي القصيم تويوتا الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بعدما أقيمت الجولة الأولى في حائل في شهر فبراير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية برالي تبوك – نيوم في شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن يختتم الموسم برالي جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.