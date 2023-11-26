الرياضة بمشاركة 180 لاعبًا.. اختتام بطولة مكة للبلوت

البلاد- جدة



تحت إشراف وزارة الرياضة، اختتمت بطولة مكة للبلوت، التي أقيمت بقاعة الملك سعود بجامعة أم القرى بمشاركة 180 لاعبًا، وجاءت البطولة ضمن سلسلة بطولات جمعية كتايا للرياضات الذهنية.



وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا بين المتسابقين، حيث توج بالمركز الأول فريق عبدالرحمن عبدالشكور وصهيب عباد، فيما حقق المركز الثاني فريق تركي أمين وماهر نهاري، وجاء في المركز الثالث فريق رياض المطرفي وفيصل المالكي.



من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية كتايا محمد عبيد بأن البطولة أقيمت على مدار يوم واحد من ست جولات، وفق النظام السويسري الخاص بتنظيم البطولات العالمية ، مشيرًا إلى أن البطولة تأتي لتعزيز أنماط الحياة الإيجابية للفرد والمجتمع من خلال تعزيز القدرة على سرعة البديهية وتنمية الذاكرة المؤقتة والمساهمة في بناء بيئة ترفيهية جاذبة وقادرة على التميز والإبداع.



وتعتمد لعبة البلوت على التركيز والذكاء في طريقة لعب الورقة بين الفريقين المتنافسين، علمًا بأن الفترة الماضية شهدت إقامة مسابقات للعبة تقام بشكل تنظيمي وبجوائز مالية للفائزين بإشراف الهيئة العامة للترفيه، حيث أقيمت أول بطولة للعبة عام 2018.