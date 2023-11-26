القيادة تهنئ رئيسي البوسنة والهرسك وسورينام

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس زيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس تشاندرريكابيرساد سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس زيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه برقية تهنئة لفخامة الرئيس تشاندرريكابيرساد سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.