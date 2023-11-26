الرياضة

اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      26 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
وقع مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية (2023م) اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع إطار مشترك بين مركز التحكيم واللجنة المنظمة، يتولى خلالها المركز إنشاء غرفة تحكيم خاصة للنظر في الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة المتعلقة بالحالات الانضباطية حسب لوائح الاتحادات الرياضية المشاركة فيها.

وقع الاتفاقية ممثلاً عن اللجنة المنظمة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومدير دورة الألعاب السعودية 2023م، وعن مركز التحكيم الرياضي السعودي رئيس المجلس الدكتور محمد بن ناصر باصّم.

 

وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في المملكة العربية السعودية، والتي تقام سنوياً بغرض تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع جودة الحياة وصناعة جيل رياضي سعودي ناشئ قادر على تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الدولية، وتعزيز الحركة الرياضية السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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