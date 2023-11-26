اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023

الرياض – هاني البشر
وقع مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية (2023م) اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع إطار مشترك بين مركز التحكيم واللجنة المنظمة، يتولى خلالها المركز إنشاء غرفة تحكيم خاصة للنظر في الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة المتعلقة بالحالات الانضباطية حسب لوائح الاتحادات الرياضية المشاركة فيها.
وقع الاتفاقية ممثلاً عن اللجنة المنظمة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومدير دورة الألعاب السعودية 2023م، وعن مركز التحكيم الرياضي السعودي رئيس المجلس الدكتور محمد بن ناصر باصّم.