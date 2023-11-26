إطلاق مؤشر “نضيء” ومنصتين متطورتين.. البيانات المفتوحة.. ثروة المستقبل

البلاد – الرياض

تُطلق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وبرنامج التحول الوطني غدًا الاثنين، أول مؤشر وطني للبيانات (نضيء)، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، ومنصة حوكمة البيانات في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالبيانات؛ بوصفها ثروة المستقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية السعودية 2030، في تعزيز الشفافية وخلق اقتصاد وطني قائم على البيانات، والإسهام في تقييم نضج البيانات في الجهات الحكومية، فضلاً عن تعزيز جهود المملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. وتكتسب البيانات المفتوحة أهمية كبيرة على المستوى الدولي ، وتظهر العديد من الشركات والمنتجات نتيجة لاستخدام البيانات؛ سواءً للقطاع الحكومي أو الخاص ولها مكاسبها المالية الضخمة، ففي أوروبا على سبيل المثال قدرت المفوضية الأوروبية من خلال إستراتيجية البيانات المفتوحة التي نشرتها القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة بنحو 40 مليار يورو سنوياً في كافة دول الاتحاد.

الوعي والفرص

من هذا المنطلق اهتمت” سدايا” وبرنامج” التحول الوطني” من خلال المنتدى بتسليط الضوء على أهمية البيانات المفتوحة من خلال إقامة 4 جلسات حوارية، يشارك فيها 13 متحدثًا محليًا ودوليًا من نخبة المختصين بالبيانات لمناقشة أحدث التوجهات نحو البيانات المفتوحة وطرق التعامل معها؛ الأولى بعنوان: مقدمة في البيانات المفتوحة، والثانية بعنوان: الاستفادة من البيانات المفتوحة في القطاعات الرئيسة في المملكة، والثالثة بعنوان: البيانات المفتوحة والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، والرابعة بعنوان: التعاون والشراكات في مجال البيانات المفتوحة.

ويهدف المنتدى إلى نشر الوعي حول مجال البيانات المفتوحة، ومدى تأثيرها على قطاعات العمل في المملكة، وزيادة موثوقية الأفراد بالبيانات المفتوحة وتحفيزهم على مشاركة بياناتهم الشخصية مع الجهات المعنية عند الحاجة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة الناتجة عن استخدام البيانات المفتوحة في تطوير الحلول والتطبيقات إلى جانب تعزيز مفهوم استخدام البيانات وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودور الابتكار من خلال إطلاق المؤشر الوطني للبيانات.

يذكر أن “سدايا” وبرنامج التحول الوطني قد وقعا في يناير 2022م مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون بين الطرفين لإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك “سدايا” في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني؛ لتمكين التحول الرقمي في المملكة.