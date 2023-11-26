أرنولد يواجه عقوبات إزاء احتفاله أمام مانشستر سيتي

كشفت يومية غارديان (Guardian) البريطانية أن لاعب ليفربول، ألكساندر أرنولد، عرضة العقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إزاء احتفاله المثير للجدل أمام مانشستر سيتي.

أرنولد سجّل هدفًا لليفربول من تصويبة صاروخية لينهي قمّة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024) أمس السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله (1-1).

وعقب تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 81، توجّه أرنولد إلى مدرجات مشجّعي مانشستر سيتي، وأشار إليهم بالصمت في حركة وصفتها وسائل إعلام بالاستفزازية.

وبحسب لوائح الاتحاد الإنجليزي، فإن المادة 12 تحظر القيام بأي حركات تسيء أو تستفز مشاعر جماهير الخصم، وعليه قد تطول اللاعب عقوبات في الأيام القليلة الماضية.

شاهد هدف أرنولد ضد مانشستر سيتي