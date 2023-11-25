طريقة عمل كاسات حلي كريمة اللوتس

وصفة كريمية غنية لحلي بارد سهل وسريع التحضير
المقادير اللازمة
2 باكيت بسكويت لوتس
6 ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس
300 ملل كريمة خفق
300 جرام جبن كريمي
نصف كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة العمل
يطحن البسكويت ناعم ويترك جانباً
تخفق الكريمة والسكر حتي تتماسك
يضاف لها الجبن وتخفق حتي تنعم
يقسم خليط الكريمة في وعائين منفصلين
نقوم بإضافة الفانيليا مع 1 ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس لوعاء منهم وتقلب جيداً
ثم نضع باقي كمية كريمة اللوتس المتبقية مع الكاكاو للوعاء الاخر وتقلب
نحضر اكواب التقديم
نضع بها طبقة من البسكويت
ثم طبقة الجبن بالفانيليا
ثم طبقة من البسكويت
ثم طبقة الجبن بالكاكاو
ثم طبقة اخيرة من البسكويت
يزين الوجه بالكريمة الشانتي المخفوقة
ثم يقدم الحلي بعد ان يبرد