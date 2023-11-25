طريقة عمل كاسات حلي كريمة اللوتس

وصفة كريمية غنية لحلي بارد سهل وسريع التحضير

المقادير اللازمة

2 باكيت بسكويت لوتس

6 ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس

300 ملل كريمة خفق

300 جرام جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة كاكاو

طريقة العمل

يطحن البسكويت ناعم ويترك جانباً

تخفق الكريمة والسكر حتي تتماسك

يضاف لها الجبن وتخفق حتي تنعم

يقسم خليط الكريمة في وعائين منفصلين

نقوم بإضافة الفانيليا مع 1 ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس لوعاء منهم وتقلب جيداً

ثم نضع باقي كمية كريمة اللوتس المتبقية مع الكاكاو للوعاء الاخر وتقلب

نحضر اكواب التقديم

نضع بها طبقة من البسكويت

ثم طبقة الجبن بالفانيليا

ثم طبقة من البسكويت

ثم طبقة الجبن بالكاكاو

ثم طبقة اخيرة من البسكويت

يزين الوجه بالكريمة الشانتي المخفوقة

ثم يقدم الحلي بعد ان يبرد