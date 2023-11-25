المعرض السعودي الدولي لكرة القدم يختتم فعالياته اليوم

هلال سلمان – جدة
يختتم المعرض السعودي الدولي لكرة القدم SAIF Expo المنظم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات اليوم فعالياته، وسط توقع بحضور كبير لليوم الختامي.
وكان اليوم الثاني مساء أمس قد شهد حضورا مكثفا وفعاليات عديدة نالت استحسان الحاضرين من الشخصيات الرياضية والأكاديمية الحاضرة، تقدمهم رئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد، وعبد المعطي كعكي رئيس نادي الوحدة سابقًا، وعدد من منسوبي الأندية، ورجال أعمال وممثلي الشركات ورجال الصحافة والإعلام، بجانب حضور كبير لجمهور من الكبار والصغار زيّن فعاليات المعرض الذي عُرضت فيه منتجات رياضية محلية وعالمية، وقد أبرزت المؤسسات الخيرية؛ مثل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، والعملية كالطب الرياضي عملها ومنتجاتها والتقنيات الرياضية الحديثة مثل أدوات التدريب والتقنيات المستخدمة في ملاعب كرة القدم العصرية؛ كتقنية الـVAR والتسلل، كما أبرز نادي الهلال في جناحه الخاص الجوانب الاستثمارية في النادي والأكاديمية الرياضية، وعرض كأس آسيا للجمهور، ومثله من المسؤولين في الاستثمار والعلاقات العامة تركي الدويش وعلي الحمادي.
كما قدم نادي أبها نموذج العمل في النادي واكاديمية النادي وجوانب أخرى تميّز بها (زعيم الجنوب)، وعرض نادي الشباب منتجاته الرياضية في جناح متجره.
وكان من ضمن الفعاليات المصاحبة محاضرة في الطب الرياضي قدمها احمد المطرفي، اخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب السعودي ونادي الاتحاد سابقا والوحدة حاليا. وقدمت الاكاديميات الرياضية عروضا للمواهب ومسابقات تحفيزية للصغار حظيت بإقبال واسع.