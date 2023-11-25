تنافس مثير في دورة الألعاب السعودية

البلاد- الرياض
انتهت أمس الجمعة منافسات اليوم الثاني ضمن دورة الألعاب السعودية الثانية 2023، ففي منافسات السيدات لكرة الطائرة، تغلب النصر على نظيره الرياض، بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب الهلال على منجم المواهب، والأهلي على الاتحاد، والعنقاء على الزلفي.
وفي منافسات طائرة الرجال، فاز فريق الابتسام على نظيره الصفا، بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت في الصالة الخضراء للجنة الأولمبية السعودية، فيما تغلب فريق النصر على نظيره الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة، وفاز ضمك على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
رفع الأثقال
وانطلقت “الجمعة” منافسات رفع الأثقال للشباب والسيدات والرجال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، حيث تصدر رباع نادي الهدى مرتضى الناصر ترتيب فئة الشباب لوزن 55 كجم، بمجموع 198 كجم، تلاه لاعب النصر عبدالعزيز الكعبي بمجموع 191 كجم، وجاء رباع نادي العمران محمد الوباري في المركز الثالث.
وفي منافسات وزن 49 كجم للسيدات، تصدرت الترتيب لاعبة نادي النور مارغريتا يلي سيفا بمجموع 133 كجم، تلتها لاعبة نادي الأهلي منيرة عبدالله بمجموع 123 كجم، وفي المركز الثالث حلّت لاعبة نادي السلام ماريه السيهاتي.
اختتام منافسات دور الـ32 للبلياردو والسنوكر
وفي منافسات وزن 61 للرجال، حقق لاعبو فريق الترجي صدارة ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، فجاء سراج آل سليم في المركز الأول بمجموع 265 كجم، تلاه منصور آل سليم بمجموع 255 كجم، وجاء ليث آل باقر في المركز الثالث بمجموع 248 كجم.
بلياردو
واختتمت منافسات دور الـ32 لمسابقات البلياردو 10 كرات للرجال، ودور الـ16 لمسابقات السنوكر 14 كرة حمراء للرجال، والبلياردو 9 كرات للسيدات.
كرة السلة على الكراسي المتحركة
وفي مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام في صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تغلب فريق الرياض على القصيم بنتيجة 102 – 15، كما فاز فريق جازان على الأحساء بنتيجة 36 -20.
منافسات اليوم السبت
وتتواصل اليوم السبت منافسات الكرة الطائرة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتختتم منافسات الدور الأول للسيدات؛ حيث سيلتقي فريقا النصر مع منجم المواهب، والرياض مع الهلال والاتحاد والعنقاء، والأهلي مع الزلفي، وفي منافسات الرجال، سيلتقي الهلال مع الخليج، والاتحاد مع أبها، والابتسام والفيصلي، والنصر مع الصفا.
كما تتواصل منافسات رفع الأثقال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، التي ستنطلق بمسابقات فئة الشباب لوزني 61 كجم و67 كجم، تليها وزن 73 كجم للرجال.
السلة على الكراسي المتحركة
ستتواصل مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بلقاءات تجمع بين القصيم مع الأحساء، الرياض مع جازان، الشرقية مع الجوف، والرس مع جدة.
وستستكمل منافسات البلياردو في مركز بلاك دايموند، بمباريات دور الـ 16 لمسابقة السنوكر 14 كرة حمراء للرجال، كما ستختتم منافسات التزلج الشراعي في منتجع لاجونا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
كما ستنطلق اليوم السبت منافسات الملاكمة في صالة الألعاب القتالية بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، وستقام مباريات وزني 50 كجم و57 كجم للسيدات، وأوزان 75 كجم و57 كجم و63.5 كجم للرجال، ووزن 92 كجم لفئة الشباب، كما ستنطلق منافسات فردي الرجال وفردي السيدات للريشة الطائرة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.