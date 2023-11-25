الهلال يقسو على الحزم بـ 9 أهداف

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الهلال فوزًا تاريخيًا على مضيفه الحزم بنتيجة 9 أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في بريدة.
جاءت أهداف الهلال عن طريق” الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 14، ومحمد كنو في الدقيقة 32، ومحمد القحطاني في الدقيقة 43، وهاتريك عن طريق مالكوم في الدقائق 52 و55 و 85، وصالح الشهري في الدقيقة 79، ومحمد البريك في الدقيقة 81، وسافيتش في الدقيقة 90+3.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.
هدددددف!⚽
ميتروفيش يعلن تقدم الهلال بالهدف الأول ⚽🔥
الحزم 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/yHrqCLKTZU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
بقذيفة من كنو.. الهلال يسجل الثاني 🚀⚽🔥
الحزم 0 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/JhE2IwOmsi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
ثالث الأهداف الهلالية عن طريق محمد القحطاني⚽🔥
الحزم 0 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/YwieumHvrC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
مالكوم يسجل رابع الأهداف⚽🔥
الحزم 0 × 4 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/B1sv9oBjPJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
مالكوم يسجل الخامس للهلال⚽🔥
الحزم 0 × 5 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/tvLfAlSU0W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
السابع للهلال عن طريق محمد البريك ⚽
الحزم 0 × 7 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/p8rL0v7QRs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
8 أهداف للهلال.. هاتريك مالكوم ⚽⚽⚽
الحزم 0 × 8 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/IxDPS6VDvT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023
هدددددف!⚽
سافيتش وتاسع أهداف الهلال.. ⚽
الحزم 0 × 9 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الهلال | #SSC pic.twitter.com/SNSjXx5T58
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023