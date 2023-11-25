الرياضة

الهلال يقسو على الحزم بـ 9 أهداف

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      25 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الهلال فوزًا تاريخيًا على مضيفه الحزم بنتيجة 9 أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في بريدة.

جاءت أهداف الهلال عن طريق” الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 14، ومحمد كنو في الدقيقة 32، ومحمد القحطاني في الدقيقة 43، وهاتريك عن طريق مالكوم في الدقائق 52 و55 و 85، وصالح الشهري في الدقيقة 79، ومحمد البريك في الدقيقة 81، وسافيتش في الدقيقة 90+3.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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