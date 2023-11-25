الشرطي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

البلاد : وكالات

تعرض الشرطي السابق ديريك شوفين المدان بتهمة قتل الأمريكي جورج فلويد الذي تسبب مقتله بموجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن فدرالي بأريزونا جنوب غرب البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

وقالت الصحيفة الأمريكية في يومية نيويورك تايمز إن ديريك شوفين (47 عاما) “تعرض للطعن الجمعة في سجن فدرالي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر”، وأضافت أن “شوفين نجا من الهجوم” مستندة إلى شهادة أحد الشخصين، وذكرت أن موظفين في السجن “اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين” مؤكدة استدعاء أجهزة الطوارئ الطبية، كما أضافت أن السجين نُقل إلى “مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص”.

يذكر أنه في 25 مايو 2020، قضى الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاما اختناقا في مينيابوليس بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالي عشر دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين، وبحسب مقطع مصور نشر على الإنترنت، أبقى ديريك شوفين ركبته على رقبة جورج فلويد، حتى بعدما فقد الوعي وأصبح نبضه خافتا. وساعد شرطيان آخران في ابقائه مثبتا إلى الأرض.