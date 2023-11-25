“الراجحي” بطلاً لـ”رالي القصيم”

الرياض- هاني البشر
فاز البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي، بلقب رالي القصيم تويوتا، الذي يعد ثالث جولات البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في منطقة القصيم.
واقترب الراجحي من تحقيق لقبه الثالث على التوالي في بطولة السعودية تويوتا، بعد غيابه عن الجولة الافتتاحية في حائل؛ بسبب الإصابة.
وفي وقت سابق، فاز الراجحي بلقب الجولة الثانية، رالي تبوك-نيوم؛ لذا كانت هذه الجولة ذات أهمية خاصة، وتعتبر خطوة مهمة في مسعاه لتحقيق اللقب الكبير.
وحقق الراجحي أسرع الأوقات في جميع الأقسام الثلاثة للمرحلتين، حيث قطع المتسابقون مسافة الرالي الإجمالية التي بلغت 650 كيلومترًا في محافظة الشماسية والمذنب، حيث أقيمت المرحلتان، وتم ذلك على متن سيارة تويوتا هايلوكس التي تم تحضيرها من قبل فريق أوفردرايف البلجيكي.
ففي اليوم الأول، حقق البطل السعودي يزيد الراجحي أسرع توقيت في المرحلة التأهيلية، التي اعتبرت القسم الأول من المرحلة الأولى، وذلك في عسيلان. واحتل الراجحي المركز الأول بفارق 7 ثوانٍ، عن السائق البرازيلي لوكاس مورايس على مسافة تبلغ 4 كيلومترات فقط. بعد ذلك، قام السائقون العشرة الأوائل بتحديد مراكز انطلاقهم لليوم التالي، حيث اختار الراجحي بدوره انطلاقته للقسم الثاني من المرحلة من المركز العاشر.
وسجل البطل العالمي أسرع توقيت في القسم الثاني من المرحلة الأولى بفارق دقيقتين، متقدمًا على منافسه في رالي القصيم، السائق البرازيلي لوكاس، جرت الأحداث في محافظة الشماسية على مسار مفتوح وبين الكثبان الرملية لمسافة امتدت لـ 186 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.
وفي اليوم الأخير في المذنب، التي تميزت بالملاحة الصعبة، فتح الراجحي المسار أمام جميع المتسابقين لفئة السيارات، حيث حقق فخر السعودية في الراليات بفوز ساحق على أرضه ووسط جماهيره ليفوز بذلك بلقب رالي القصيم.