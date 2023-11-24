الرياضة ممر شرفي لتحفيز لاعبي القادسية المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023

الدمام- البلاد

نظمت إدارة نادي القادسية فعالية احتفالية لتشجيع وتحفيز المشاركين في رياضات النادي المتعددة في دورة الألعاب السعودية 2023. وتضمنت الفعالية والمبادرة- التي تعد الأولى من نوعها بين الأندية المشاركة- ممرًا شرفيًا اصطف خلاله رابطة جماهير ومنسوبي النادي، لتحية أعضاء الرياضات المشاركة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وهم يرتدون الزي الرسمي للدورة قبيل مغادرتهم إلى الرياض. من جهته، أوضح نايف آل صاحب الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، أن الفعالية تهدف إلى تقديم رسالة نموذجية لدعم مشروع رياضي وطني كبير يحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولتثقيف المجتمع بالمنطقة بأهمية الحدث، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز المشاركين من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، إلى جانب شحذ همم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في الرياضات الأخرى بالنادي. وأضاف آل صاحب “كذلك من ضمن أهداف هذه الفعالية أو المبادرة، إيصال رسائل إيجابية للأجيال القادمة لتعزيز مفهوم الألعاب الأولمبية والبارالمبية والمشاركة فيها لصناعة أبطال يمثلون الوطن في المحافل الدولية”.