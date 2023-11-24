الرياضة

ريمونتادا الطائي تحبط الرائد

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      24 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

هلال سلمان – جدة

حفلت مباراة الطائي والرائد بالأهداف وحول فيها الطائي تخلفه 1-3 إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 في ريمونتادا مثيرة ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم الرائد بهدفي جوليو تافاريس في الدقيقة 12، ويحيى سنبل (د 27)، وقلص برنارد مينساه الفارق للطائي

في الشوط الأول. وأضاف كريم البركاوي ثالث أهداف الرائد قبل أن ينتفض الطائي في الوقت بدل الضائع ويسجل

ثلاثية عبر كورديا لاعب الرائد بالخطأ في مرماه، ثم مينساه وميسيجدان؛ ليرفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة صعد

بها للمركز الـ 16، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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