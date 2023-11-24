ريمونتادا الطائي تحبط الرائد

هلال سلمان – جدة
حفلت مباراة الطائي والرائد بالأهداف وحول فيها الطائي تخلفه 1-3 إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 في ريمونتادا مثيرة ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن للمحترفين.
تقدم الرائد بهدفي جوليو تافاريس في الدقيقة 12، ويحيى سنبل (د 27)، وقلص برنارد مينساه الفارق للطائي
في الشوط الأول. وأضاف كريم البركاوي ثالث أهداف الرائد قبل أن ينتفض الطائي في الوقت بدل الضائع ويسجل
ثلاثية عبر كورديا لاعب الرائد بالخطأ في مرماه، ثم مينساه وميسيجدان؛ ليرفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة صعد
بها للمركز الـ 16، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.
هدددددف!⚽
الطائي يقلب النتيجة على الرائد ويسجل الهدف الرابع في الوقت القاتل🔥⚽
الطائي 4 – 3 الرائد#دوري_روشن_السعودي
#الطائي_الرائد | #SSC pic.twitter.com/tvHSYxa6XQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023