الرياضة

النصر يدك شباك الأخدود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      24 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

هلال سلمان – جدة

شدد فريق النصر ضغطه على الهلال المتصدر بعد فوزه على الأخدود بثلاثية نظيفة، كان نصيب النجم كريستيانو رونالدو منها هدفان.

سجل سامي النجعي هدف التقدم للنصر في الدقيقة 13، فيما جاءت ثنائية رونالدو في الدقيقتين 77 و80، عزز بها صدارته للهدافين برصيد 15 هدفا.

وبات في رصيد النصر 34 نقطة، في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز الـ 16.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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