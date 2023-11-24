النصر يدك شباك الأخدود بثلاثية

هلال سلمان – جدة
شدد فريق النصر ضغطه على الهلال المتصدر بعد فوزه على الأخدود بثلاثية نظيفة، كان نصيب النجم كريستيانو رونالدو منها هدفان.
سجل سامي النجعي هدف التقدم للنصر في الدقيقة 13، فيما جاءت ثنائية رونالدو في الدقيقتين 77 و80، عزز بها صدارته للهدافين برصيد 15 هدفا.
وبات في رصيد النصر 34 نقطة، في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز الـ 16.
النصر.. 3 نقاط و3 أهداف قبل الديربي المنتظر🔥
شاهد الأهداف⬇⚽#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/ITPNAXIcY7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023