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الرياض يتغلب على التعاون بثنائية

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      24 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

هلال سلمان – جدة

حول فريق الرياض تأخره أمام التعاون بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في الجولة ال 14 من دوري روشن للمحترفين.

تقدم التعاون مبكرا بهدف جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، ونجح صالح آل عباس في تسجيل هدف التعادل للرياض

في الدقيقة 72، قبل أن يخطف بيراما توريه هدف الفوز القاتل للرياض في الوقت بدل الضائع؛ ليرفع رصيد فريقه

إلى 15 نقطة صعد بها للمركز ال 12، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة وتراجع للمركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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