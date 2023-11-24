الأولى الرياضة الرياض يتغلب على التعاون بثنائية

هلال سلمان – جدة حول فريق الرياض تأخره أمام التعاون بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في الجولة ال 14 من دوري روشن للمحترفين. تقدم التعاون مبكرا بهدف جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، ونجح صالح آل عباس في تسجيل هدف التعادل للرياض في الدقيقة 72، قبل أن يخطف بيراما توريه هدف الفوز القاتل للرياض في الوقت بدل الضائع؛ ليرفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة صعد بها للمركز ال 12، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة وتراجع للمركز الخامس.