الرياض يتغلب على التعاون بثنائية

الأولى الرياضةالرياض يتغلب على التعاون بثنائية صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ 24 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق هلال سلمان – جدة حول فريق الرياض تأخره أمام التعاون بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في الجولة ال 14 من دوري روشن للمحترفين. تقدم التعاون مبكرا بهدف جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، ونجح صالح آل عباس في تسجيل هدف التعادل للرياض في الدقيقة 72، قبل أن يخطف بيراما توريه هدف الفوز القاتل للرياض في الوقت بدل الضائع؛ ليرفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة صعد بها للمركز ال 12، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة وتراجع للمركز الخامس.