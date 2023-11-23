الرياضة 10 فبراير المقبل.. انطلاق النسخة الثالثة من ماراثون الرياض الدولي

الرياض – البلاد

كشف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم عن موعد إقامة النسخة الثالثة من ماراثون الرياض الدولي، الذي سيقام في الـ 10 من فبراير 2024 في مدينة الرياض بدعم مباشر من وزارة الرياضة؛ سعيًا لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، بما يتواكب مع خطط وأهداف برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030. وتشكل إقامة هذه الفعالية الدولية، وجهة رياضية دولية حيوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة وبشكل رئيس في السعي إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم. ويشهد الماراثون حماس المحترفين من الجنسين لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله 42.2 كيلومترًا، وسيفتح باب التسجيل فيه خلال الفترة القريبة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض أو عبر تطبيق “الرياضة للجميع”, كما يمكن للمشاركين ومحبي رياضة الجري من جميع أنحاء المملكة والعالم التسجيل في عدة سباقات مصممة لتلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين؛ حيث خُصصت مسافة النصف ماراثون، أي ما يعادل 21.1 كيلومتر لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، إضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع. وتقدم النسخة المقبلة من الماراثون عدة برامج تدريبية مخصصة افتراضية وميدانية بالإضافة إلى منشورات رقمية ستجدول وتعلن عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد ووسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف الراغبين في المشاركة في هذا الحدث، كما ستخصص منطقة ترفيهية “قرية الماراثون” تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض على مدار يومي (9 و10 فبراير 2024)؛ حيث خصص الاتحاد جوائز مالية ستقدم للفائزين بالمراكز المتقدمة؛ بهدف تحفيز المشاركين، وسيُكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق. ويهدف الاتحاد من خلال إقامة الماراثون إلى خلق فرص رياضية متنوعة، فيُمكن لكل فرد أن يتحدى نفسه ويمارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، كما يستهدف الاتحاد تمكين ممارسة النشاط الرياضي لجميع أفراد المجتمع، وبناء مجتمع صحي ونشط.