مورينيو يحسم انتقاله إلى الدوري السعودي

قال المدرب البرتغالي لفريق روما، جوزيه مورينيو (60 عامًا) الأربعاء: إنه سيدرب يومًا ما فريقًا في الدوري السعودي لكرة القدم، لكنه لم يضع سقفًا زمنيًا لذلك.

وعلى هامش مقابلة مع قناة راي 2 (Rai2) الإيطالية، استبعد مورينيو فكرة العودة إلى تدريب ريال مدريد الإسباني، الذي أشرف عليه سابقًا بين 2010 و2013.



وعند سؤاله حول إمكانية التدريب في الدوري السعودي، قال مورينيو: “كي أكون صادقًا، أعتقد أنني سأذهب إلى هناك يومًا ما، يومًا ما لا يعني غدًا أو بعد غدٍ”.



وسائل إعلام متنوعة ربطت مورينيو بالانتقال إلى الدوري السعودي على خلفية النهضة الرياضية في المملكة، واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين من أنحاء العالم.



ينتهي عقد مورينيو مع الـ(جيالوروسي) بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) وسط تضارب الأنباء حول تمديد تعاقده أو الرحيل وخوض تجربة في دوري جديد.



تجدر الإشارة إلى أن مورينيو يمتلك 26 لقبًا مع فرق إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وروما وبورتو، على مدار 23 عامًا من مسيرته التدريبية.



فاز مورينيو بجائزة أفضل مدرب في العالم 4 مرّات، ويتفرد كونه المدرب الوحيد في تاريخ اللعبة الذي حقق بطولات الاتحاد الأوروبي الثلاثة المعتمدة للأندية.



إذ حصد دوري أبطال أوروبا عامي 2004 و2010، والدوري الأوروبي عامي 2003 و2017، ثم البطولة الثالثة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما عام 2022.

